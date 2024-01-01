В Прикамье ввели в эксплуатацию новую поликлинику Медучреждение в Чусовом рассчитано на 400 посещений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого минстроя, в Чусовом сдали в эксплуатацию новую поликлинику. Управление капстроительства региона выдало разрешительные документы. Сейчас начинается процесс передачи здания минздраву и последующее лицензирование медучреждения перед началом приема пациентов.

Поликлиника представляет собой пятиэтажное здание. Площадь объекта составляет более 6 тыс. кв. м. Его построили почти за два года. Медучреждение находится в новом микрорайоне, по ул. Коммунистической, 19.

Фото: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

После введения в эксплуатацию новое лечебное учреждение увеличит возможности действующих в Чусовом поликлиник.

«Поликлиника сдана в чистовой отделке и со всем необходимым оборудованием. В новом лечебном учреждении всё оборудовано, в том числе, для передвижения маломобильных групп населения, установлены три пассажирских лифта, также благоустроена территория и парковка для персонала и пациентов», – рассказали в пресс-службе краевого минстроя.

Первый этаж поликлиники занимают кабинеты хирургической и неотложной медпомощи, кабинеты дежурных врачей, кабинет выдачи справок и направлений, зона приёма анализов. Второй и третий этажи отданы под кабинеты терапевтов и узких специалистов. Там же находятся помещения для физиотерапии и реабилитации и дневной стационар. На четвёртом и пятом этаже будет стоматология для взрослых и детей.

К медучреждению прикрепят около 47 тыс. взрослых жителей Чусовского городского округа. Первые приёмы начнутся уже в этом году.

Поликлинику построили в рамках Адресной инвестпрограммы Пермского края и привлечённых средств нацпроекта.

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