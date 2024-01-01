Алёна Бронникова Пермь может снова принять Всероссийский молодёжный форум в 2025 году Ранее в Прикамье мероприятие проходило в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермь в 2025 году может снова принять Всероссийский форум рабочей молодёжи. Об этом сообщил губернатор Прикамья в своём telegram-канале по итогам встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Григорием Гуровым.

«Уже принимали у себя это масштабное событие в 2023 году. Готовы вновь организовать ребятам со всей страны возможность обмена опытом и совместной работы по выстраиванию молодёжной политики на предприятиях», — рассказал глава региона.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос концепции круглогодичного центра по взаимодействию с работающей молодёжью 22-35 лет «Завод». В центре планируют проводить мероприятия для молодых сотрудников и специалистов, работающих в сфере корпоративной молодёжной политики.

По словам губернатора, Прикамье входит в топ-10 регионов, где проживает более 500 тыс. молодых людей, по уровню эффективности реализации молодёжной политики.

Участниками форума в 2023 году стали более 300 специалистов 18-35 лет, членов молодёжных объединений, HR-экспертов, представителей органов власти со всей России.

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