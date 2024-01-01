Учитель из Прикамья Александр Кандаков поговорил с Владимиром Путиным Президент провёл встречу с заслуженными педагогами страны Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования, которая проводилась с участием президента РФ Владимира Путина, одним из гостей стал учитель истории и обществознания Кондратовской школы Александр Кандаков. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Александр Сергеевич задал главе государства вопрос о взаимодействии семьи и школы. В вузе будущих педагогов уже обучают новым эффективным формам взаимодействия учителей и родителей. Наш педагог предложил ввести такие курсы для учителей, которые уже работают в школе», — написал Махонин.

По словам главы Прикамья, президент поддержал это предложение и попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова обратить внимание на создание курсов.

«Это очень важное направление работы. Помните, ещё Высоцкий пел: "Чему нас учит семья и школа?". Почему именно семья и школа? Неслучайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта», — отметил Путин.

Александр Кандаков — финалист всероссийского конкурса «Классная тема». Он презентовал актуальный урок об истории рубля. В настоящее время Кандаков работает заместителем директора школы по воспитательной работе. Кроме того, он куратор кадетских казачьих классов.

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