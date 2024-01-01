С начала года из Пермского края за границу вывезли 247 животных Поделиться Твитнуть

фото: ТПО "Светотехника"

В течение девяти месяцев 2024 года на территории Пермского края управление Россельхознадзора выдало ветеринарные сертификаты для вывоза за границу 247 животных, включая 165 собак, 79 кошек, двух коз и одного кролика.

Среди стран назначения значатся Абхазия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия и другие.

Перед выездом все животные были чипированы и проходили 30-дневный карантин, во время которого им сделали необходимые прививки и обработки.

Все животные получили экспортные ветеринарные сертификаты, подтверждающие эпизоотическую безопасность в месте выезда, форма 5а, а также евросправки.

В управлении напоминают, что процесс получения таких экспортных документов можно значительно ускорить, если владелец заранее подаст заявку через систему предварительного оформления ветеринарных сертификатов ГИС «Е-cert».

Дополнительную информацию о вывозе домашних животных за границу можно найти на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Выезд за рубеж с домашними питомцами».

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