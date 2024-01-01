При наличии нарушений в Прикамье запретят продажу земли сельхозназначения
В Пермском крае намерены ввести запрет на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае наличия нарушений. Соответствующий законопроект поступил в Законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Согласно данному документу, владельцам сельскохозяйственных земель будет запрещено закладывать участки, продавать их или совершать другие сделки, которые могут привести к утрате права собственности, если они получили предписание о необходимости устранения нарушений в использовании земельных ресурсов.
Однако этот запрет не распространится на ситуации, связанные с универсальным правопреемством.
Предлагаемые изменения приведут местное законодательство в соответствие с федеральными нормами.
Как пишет ВЕТТА, заседание краевого парламента, на котором планируется рассмотреть этот законопроект, намечено на ноябрь.
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