При наличии нарушений в Прикамье запретят продажу земли сельхозназначения Поделиться Твитнуть

По данным министерства сельского хозяйства Пермского края, всего в Прикамье 3,73 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Из них 2,07 млн га — сельхозугодий, 1,56 млн га — пашни. По состоянию на 2006 год не используется 36% пашни, или 556 тыс. га.

Сергей Копышко

newsko.ru

В Пермском крае намерены ввести запрет на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае наличия нарушений. Соответствующий законопроект поступил в Законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно данному документу, владельцам сельскохозяйственных земель будет запрещено закладывать участки, продавать их или совершать другие сделки, которые могут привести к утрате права собственности, если они получили предписание о необходимости устранения нарушений в использовании земельных ресурсов.

Однако этот запрет не распространится на ситуации, связанные с универсальным правопреемством.

Предлагаемые изменения приведут местное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Как пишет ВЕТТА, заседание краевого парламента, на котором планируется рассмотреть этот законопроект, намечено на ноябрь.

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