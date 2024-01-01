В Перми «Россети Урал» оштрафовали на 600 тысяч рублей Компания искусственно увеличивала срок подключения к электричеству Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермские антимонопольщики выявили нарушение, которое допустило ПАО «Россети Урал» при подключении к электросетям нескольких объектов в разных районах Перми.

В ведомстве уточнили, что энергетики направили заявителю на подписание договоры технологического присоединения. Согласно условиям, подключение объектов к электросетям должно было состояться в течение года. Указав этот срок, в сетевой компании посчитали, что мероприятия по подключению объектов заявителя являются капитальными, поэтому их нужно включить в инвестпрограмму ПАО «Россети Урал».

Однако в Пермском УФАС пришли к выводу, что этого не требовалось, так как работы не относятся к новому строительству или реконструкции объектов электросетевого хозяйства. В связи с этим срок выполнения договоров должен был составлять 4 месяца, а не год.

За нарушение порядка определения сроков техприсоединения к энергосетям «Россети Урал» привлекли к административной ответственности и штрафу 600 тыс. руб. Компания получила представление об устранении нарушения.

«Россети Урал» с решением УФАС не согласны и будут оспаривать его в судебном порядке», - сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

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