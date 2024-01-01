Мошенники пишут сотрудникам Пермского университета от имени ректора Руководство вуза просит сохранять бдительность Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ПГНИУ отмечены случаи телефонного мошенничества. Сотрудникам и преподавателям рассылаются сообщения от имени ректора вуза Игоря Германова.

«Руководство университета не имеет к этому отношения. Пожалуйста, будьте бдительны!» — сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета.

Суть сообщений не раскрывается, но, вероятно, мошенники запрашивают конфиденциальную информацию. «Помните, что данные банковской карты — это доступ к вашим деньгам. Не передавайте эту информацию третьим лицам. Не сообщайте коды, которые поступают от банка, другим людям», — сказано в предупреждении.

Адресатов просят проверять номера телефонов, с которых поступают сообщения (в фейковой рассылке он скрыт), внимательно смотреть, с какого аккаунта им пишут, обязательно обратить внимание на имя пользователя (@usernamе).

«Не вступайте в переписку, не отвечайте на подозрительные сообщения. Свяжитесь с вашим руководителем или коллегой лично», — призвали в университете.

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