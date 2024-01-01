Без электричества остались жители Красновишерска в Пермском крае По данным чиновников, на линии повредился кабель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Красновишерского городского округа распространила на официальной странице в соцсетях сообщение об отключении электроэнергии в центральной части города. Оно произошло в ночь на 4 октября из-за повреждения кабельной линии.

«Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, частично электроснабжение восстановлено, оставшийся объём работ будет окончен в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении администрации.

Местные власти попросили жителей «с пониманием отнестись к ситуации».

В комментарии под постом горожане начали оставлять гневные комментарии. Жители пишут, что аварийные ситуации происходят в городе регулярно.

«Сколько можно издеваться над людьми? Отключения вошли в привычку, стабильно «аварийные ситуации», теперь ещё и воду в центре отключают из-за аварии», — сетуют пользователи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.