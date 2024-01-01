«Пермские медведи» уступили ЦСКА в чемпионате России по гандболу Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба ЦСКА

Гандболисты «Пермских медведей» проиграли московскому ЦСКА в матче чемпионата России 32:35. При этом первая половина встречи осталась за «Берлогой» 20:17. Встреча прошла в четверг, 3 октября, в Перми, в СК им. Сухарева.

ЦСКА после этой победы набирает 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Пермские медведи» после семи матчей имеют шесть очков и занимают восьмую строчку.

Главный тренер пермяков Валентин Бузмаков после поражения от ЦСКА, тем не менее, отметил, что положительные сдвиги в команде есть.

«Подвела реализация во втором тайме, хорошо сыграл Вадим Богданов (вратарь армейцев — ред.). Нам нужно время, чтобы наладить игру в обороне. Есть некоторые нюансы, которые повторяются в каждой игре, но в этом матче можно выделить позитив, положительные сдвиги есть. Всё будет решаться в мае, к этому времени мы и должны построить команду», — сказал Бузмаков.

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