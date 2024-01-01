В Прикамье за взятку осуждён сотрудник исправительной колонии №40 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сотрудник исправительной колонии № 40 получил судебный приговор за взятку и передачу запрещённых предметов заключённому, сообщает ВЕТТА со ссылкой на УФСБ региона.

Преступление произошло в октябре 2023 года. Один из работников колонии решил воспользоваться служебным положением для получения финансовой выгоды. Он принял вознаграждение от осуждённого и, в свою очередь, передал ему запрещённые вещи, какие именно, не уточняется.

Собранные материалы о правонарушениях были направлены в Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю. В результате было возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности».

Суд в Кунгуре признал работника ФСИН виновным. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, также он оштрафован на 115 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.