В Перми на выходные изменится движение 2-х трамваев и автобуса На улице Борчанинова будут ремонтировать контактную сеть Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе дептранса Перми, в течение двух дней, с 00:00 5 октября до 5:00 7 октября, будут проводится работы по замене контактной сети на улице Борчанинова в центре города.

В связи с этим, трамвай маршрута №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина, а маршрут №11 временно обслуживаться не будет.

Фото: дептранс Перми

Кроме того, на улице Стахановской временно закроют проезд в районе трамвайного кольца для переустройства трамвайных путей.

Фото: дептранс Перми

Автобусный маршрут №72 пустят в объезд по улице Советской Армии. В направлении центра города будут исключены остановки «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана» (по улице Стахановской).

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