Алёна Бронникова Пермский филиал федерального издания объединят с екатеринбургским Реорганизация запланирована с 14 ноября Поделиться Твитнуть

Пермский филиал федерального издания «Российская газета» лишат статуса обособленного подразделения и подчинят филиалу в Екатеринбурге. В Перми издание будет работать как корреспондентский пункт, без директора и главного редактора.

В Перми планируется оставить двоих собственных корреспондентов газеты, а вместо пермской полосы — издавать уральскую. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Реорганизация ожидается с 14 ноября.

По данным издания, филиалы Казани, Уфы и Нижнего Новгорода «Российская газета» таким же образом намерена реорганизовать в корпункты Самарского филиала.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Российской газеты», общественно-политическое издание было основано Верховным Советом РСФСР, первый номер вышел 11 ноября 1990 года. Филиал в Пермском крае был создан в июле 2001 года. Директор регионального подразделения — Дмитрий Веремчук, главный редактор — Александр Шестаков.

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