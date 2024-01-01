В Прикамье погиб работник, упав со школьной крыши Несчастный случай расследует комиссия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Нытвенском округе Пермского края дворник Григорьевской средней общеобразовательной школы получил смертельную травму во время ремонтных работ на крыше здания. Он разбился, упав с кровли. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

По данным ведомства, происшествие случилось ещё 28 сентября. После инцидента работодатель сформировал комиссию по расследованию несчастного случая. Эту комиссию возглавил представитель краевой Госинспекции труда. Во время расследования будут установлены все обстоятельства гибели работника.

По итогам проверки материалы отправят в органы следствия, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.





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