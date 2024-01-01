В Прикамье заложили 95 аллей в рамках лукойловской экоакции Поделиться Твитнуть

95 аллей в честь 95-летия нефтяной промышленности заложили на территориях деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в рамках традиционной благотворительной акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию».

95 аллей в честь 95-летия нефтяной промышленности заложили на территориях деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в рамках традиционной благотворительной акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию».

В Пермском крае продолжается осенний этап экологической акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию». В поселке Октябрьский ученики местной школы высадили более сотни саженцев. Аллеи также заложили в Краснокамском, Добрянском, Уинском, Куединском, Кунгурском, Красновишерском, Чердынском и других округах.

Все саженцы выращены детьми и педагогами-экологами в рамках Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в учреждении допобразования «Дар» города Кунгура и в Большеусинской коррекционной школе Куединского округа. В этом году для посадки ребята заготовили более 1200 саженцев ивы шаровидной, клена канадского и дуба черешчатого. Около тысячи из них уже высажено на территориях Прикамья.

В этом году экологическая акция приурочена к 95-летию нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми. К юбилейной дате заложили 95 аллей. Всего же за 18 лет проведения акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» в Прикамье высажено более 125 тысяч деревьев и кустарников, создано около 200 аллей и скверов, благоустроено свыше 11 тысяч общественных территорий.





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