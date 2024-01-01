Цена на бензин АИ-98 в Прикамье продолжила бурный рост Литр топлива за неделю подорожал на рубль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 24 по 30 сентября средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 7 коп., составив 58,67 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Цена литра бензина АИ-92 за неделю снизилась на 6 коп. и составляет 53,50 руб.. АИ-95 стоит 58,13 руб. за литр (-6 коп.). Средняя цена дизельного топлива не изменилась и равна 67,33 руб. А вот АИ-98 подорожал. Литр этого вида топлива поднялся в цене сразу рубль — до 77,84 руб. За месяц цена на АИ-98 выросла на 3,5 руб.

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации. Более всего выросли цены в в Приморском крае и Сахалинской области (+0,8%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырёх субъектах Российской Федерации, , более всего в Новосибирской области (-0,2%).

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