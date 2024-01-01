В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Максим Пичкалёв Его похоронят 4 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Частинского муниципального округа

Администрация Частинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе СВО контрактника 39-летнего Максима Пичкалёва.

«С болью и горечью сообщаем, что, выполняя боевое задание, верный боевой присяге, проявив стойкость и мужество в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк», — говорится на странице муниципалитета ВКонтакте.

Максим Пичкалёв родился 13 августа 1985 года в с. Частые. Там он окончил училище № 79. В мужчина 2020 году женился. Жил и работал на малой в Частых.

24 мая этого года он решил отправиться в зону СВО, заключив контракт с Минобороны РФ. Он участвовал в боевых действиях качестве командира отделения. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

У мужчины осталась 17-летняя дочь.

Местная администрация выразила соболезнования родителям, брату, жене, дочери, родным и близким погибшего.

Мужчину похоронят 4 октября в Частых. В тот же день состоится траурный митинг.

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