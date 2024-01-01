В Прикамье экс-полицейского антикоррупционного подразделения осудили за взятки и служебные преступления За 19 эпизодов его отправили на три года в колонию Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд приговорил бывшего сотрудника УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю к трём годам колонии общего режима. Экс-полицейского признали виновым в 19 преступлениях. Среди них — неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения, нарушение неприкосновенности частной жизни и получение взятки должностным лицом.

По данным СМИ, речь идёт о Николае Огородникове занимался раскрытием и оперативным сопровождением множества резонансных дел в регионе, в том числе и коррупционной направленности. Сам бывший оперативник вину не признал.

Как установил суд, с марта 2020 года по июнь 2022 года полицейский работал старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД по региону и у него был доступ к базе данных информационного центра краевого главка. За взятку от своего знакомого он «слил» информацию о пяти жителях Прикамья. В этот же период он неоднократно получал и копировал иную охраняемую законом информацию. В дальнейшем сотрудник полици передавал все данные своему знакомому в «Телеграмме».

За эти «услуги» он получил от знакомого взятку в общей сумме более 19 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении взяткодателя было выделено в отдельное производство.

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