«Россети Урал» выдали мощность жилому кварталу «Мир», который строится на юго-западе Перми Поделиться Твитнуть

Для электроснабжения комплекса специалисты «Россети Урал» смонтировали две блочные комплектные трансформаторные подстанции, проложили кабельные линии электропередачи протяженностью более 2,5 км. ЖК «Мир» будет включать несколько очередей, первая из которых уже готова (более 360 квартир). Объем присоединения потребителя к сети составил 2,5 МВт.

Пермский край входит в топ-20 регионов России по объемам строительства — за последние четыре года здесь было введено около 6,5 млн кв. м жилья. «Россети» содействуют реализации таких проектов. Например, ранее в 2024 году энергетики завершили (https://t.me/rosseti_official/4194) реконструкцию подстанции 110 кВ «Краснова», увеличив ее мощность в 1,5 раза. Выполненные работы позволят обеспечить электроэнергией новые многоквартирные дома в Свердловском районе Перми, где идет масштабная реновация промышленной территории.

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