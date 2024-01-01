«Уралхим» и «Уралкалий» — в высшей группе ESG-индекса НКР и РБК Поделиться Твитнуть

РБК и рейтинговое агентство НКР представили ежегодный ренкинг компаний, сформированный на основании оценки их ESG-профиля. Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — вошли в высшую группу ESG-индекса.





В 2024 году в итоговом списке представлены 117 компаний из разных отраслей. Для расчета индекса использовались данные, полученные в результате анкетирования. В зависимости от набранных баллов компании распределялись между тремя уровнями соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам: средний, выше среднего, высокий.





Среди факторов, которые учитывались при составлении индекса — показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду; действия, направленные на сохранение и приумножение природных ресурсов; соблюдение трудовых норм и требований законодательства в области защиты прав сотрудников; благотворительная деятельность; наличие документов, регламентирующих устойчивое развитие компании и другие.





«Уралхим» и «Уралкалий» уделяют значительное внимание ESG-повестке. Компании ведут активную работу по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. Особое внимание также уделяется обеспечению достойных условий труда для сотрудников: расширяются профориентационные программы, укрепляется взаимодействие с образовательными организациями для привлечения молодых специалистов.





Справка:

РБК и рейтинговое агентство НКР ежегодно выпускают ESG-индекс российского бизнеса — список компаний, составленный на основании оценки их ESG-профиля. Публикуется с 2022 года. С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте (https://www.rbc.ru/industries/news/66fa7d299a7947824401db42). (https://www.rbc.ru/industries/news/66fa7d299a7947824401db42)

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

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