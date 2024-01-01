В 2024 году семь центральных пунктов «Т Плюс» в Перми украшены произведениями современного искусства Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» в 2024 году оформил картинами-граффити семь теплосетевых объектов в краевой столице в рамках сотрудничества с уличными художниками. Это продолжение проекта прошлых лет, когда ряд центральных тепловых пунктов (ЦТП) в различных районах Перми были украшены произведениями искусства стрит-арта. Тематикой работ этого года стал город и его жители.

Уличные художники Иван Махомет и Маша Нестеркова создали картину на стене ЦТП в микрорайоне Вышка-1 (Мотовилихинский район). В Год Семьи здесь появились портреты, символизирующие двуединое начало Природы и традиционные ценности. Атмосфера романтики произведения современного искусства наполняет расположенный рядом сквер Райский сад, куда часто приезжают свадебные процессии.

В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми в рамках фестиваля «Граффити — Пермь. 2024» появились сразу два граффити. Мурал «Пермь — промышленный центр» пермского художника Александра Чудинова на ЦТП по ул. Янаульская синтезирует образы, связанные со столицей Пермского края: газовую и нефтяную промышленность, строительную отрасль, авиадвигателестроение и железнодорожные перевозки.

На ЦТП по ул. Кабельщиков нанесено граффити «Подаривший небо» московских художников Артёма BENCH Благовестова и Александра ENS Смирнова. Работа посвящена авиационной промышленности и главному конструктору Пермского моторостроительного бюро Павлу Соловьёву.

«Уличное творчество — это уникальная возможность для художников представить свои произведения для десятков тысяч зрителей. Благодаря стрит-арту, воплощённые художниками образы дарят позитивные эмоции прохожим, водителям и пассажирам общественного транспорта. Особенно важно, что такие граффити согласованы и наносятся официально», — рассказал Иван Махомет.

Закон обязывает энергетиков поддерживать опрятный вид объектов теплосетевой инфраструктуры. Поэтому ежегодно теплоснабжающая организация несёт затраты на удаление посторонних изображений со стен ЦТП и насосных станций. При этом нанесённый ущерб возмещается с виновников в судебном порядке в порядке ст. 15 Гражданского кодекса.

«Сотрудничество художников-граффитистов с Пермским филиалом стало отличной традицией! Мы приветствуем такое развитие городской уличной среды. Только в Перми энергокомпания эксплуатирует более 400 центральных тепловых пунктов, 10 насосных станций и 27 малых котельных. Любой из этих объектов может быть площадкой для воплощения творческих замыслов», — отмечает руководитель РЦСК ПАО «Т Плюс» в г. Перми Александр Молчанов.

В 2022-2023 годах 19 центральных тепловых пунктов «Т Плюс» в различных районах Перми были оформлены как профессиональными мастерами стрит-арта, так и любителями. Основной тематикой стало празднование 300-летия Перми и 65-летия Пермских тепловых сетей, а также творчество начинающих уличных художников.

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