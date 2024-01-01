В Пермском крае девочка 3 км шла пешком до школьного автобуса Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае, в Чусовском округе, девочка вынуждена была преодолевать по 3 км пешком, чтобы садиться в школьный автобус, который отвозит детей в образовательное учреждение на уроки. Об этом стало известно благодаря обращению её матери к местным властям.

Во время прямого эфира женщина обратилась к главе Чусовского городского округа Сергею Белову. Она рассказала о том, что её дочь ходит из деревни Антыбары до остановки, чтобы сесть на школьный автобус, который доставляет её в Верхнее Калино. По словам матери, по дороге отсутствует освещение и нет никаких укрытий от непогоды.

В ответ на её обращение Сергей Белов распорядился организовать разворотную площадку для школьного автобуса у деревни Антыбары.

«Теперь путь к знаниям для ребёнка станет немного более комфортным», – отметили пользователи в социальных сетях, комментируя решение чиновника.

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