Мобильный пункт вакцинации заработает у Центрального рынка Перми Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми будет работать ещё один мобильный пункт вакцинации. Он откроется на первом этаже административного здания по адресу ул. Пушкина, 104 на Центральном рынке. Об этом сообщили в минздраве региона.

График работы пункта: 3 и 4 октября с 10.00 до 14.00. В пункте можно будет поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр.

Ранее сообщалось, что 3-4 октября пункт вакцинации будет работать у Ротонды в парке им. Горького в Перми, а 4-5 октября — в пермском ТРК «СпешиLove».

За две недели работы мобильных пунктов вакцинации в Пермском крае иммунизацию от гриппа в них прошли около 1 тыс. человек.

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