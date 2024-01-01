В Перми пропал 14-летний подросток Поделиться Твитнуть

В Перми исчез 14-летний Михаил Коняев, сообщили в поисковом отряде «Регион59».

Согласно ориентировке, подросток 28 сентября, в 18:00, ушёл из дома на ул. Академика Веденеева в Орджоникидзевском районе и с тех пор о н м нет никаких известий.

Приметы подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза. Особой приметой является шрам на затылке. В день исчезновения он был одет в черное худи с логотипом «Nike» спереди и синие трико с белыми полосками по бокам.

Всех, кто может предоставить информацию о местонахождении Михаила Коняева, просят обратиться по следующим номерам: 02 или 102 — полиция; 112 — единая дежурно-диспетчерская служба; +7 (342) 241-36-40 — бюро регистрации происшествий в Перми; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-991-809-77-99 — информационный координатор Юлия.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.