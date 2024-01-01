Задержанных в аэропорту Перми незаконных мигрантов привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Транспортные полицейские в Пермском крае привлекли к ответственности двух нарушителей миграционного законодательства РФ.

В июле сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту Перми возле стойки регистрации на рейс в Наманган задержали двоих граждан Узбекистана — мужчин 1998 и 2003 г.р. Оба нарушили режим пребывания на территории России.

Задержанные рассказали, что в Россию прилетели на заработки весной 2024 года, по истечении трех месяцев они должны были выехать за пределы страны, но остались, так как хотели больше заработать.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

Пермский районный суд рассмотрел административные материалы 30 сентября. Мужчинам были назначены штрафы в размере 3 тыс. руб. каждому и административное выдворение за пределы Российской Федерации.

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