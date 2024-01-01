В Прикамье проживает 606 тысяч пожилых людей Более 100 лет исполнилось 88 жителям Пермского края Поделиться Твитнуть

Каждый четвёртый житель Пермского края — старше трудоспособного возраста. Об этом сообщили в Пермьстате 1 октября, в День пожилого человека.

Всего в регионе проживает 606 тыс. пожилых людей. Около 25% из них утверждают, что всё ещё способны вести активный образ жизни.

Предпочитают активный отдых (посещать бассейны, фитнес-клубы, заниматься другими видами активного досуга) 39% опрошенных.

Треть пожилых людей в Прикамье заявили, что за год посещают хотя бы одно развлекательное мероприятие. Наибольшей популярностью пользуются концерты. Женщины посещают их в два раза чаще, чем мужчины.

В Пермском крае на сегодняшний день проживает 88 человек, которым уже больше 100 лет: это 78 женщин и десять мужчин.

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