В Тульской области из рабства освободили двоих жителей Перми Поделиться Твитнуть

В Тульской области из трудового рабства были освобождены десять человек, среди которых оказались двое пермяков, сообщает «АиФ» с ссылкой на движение против рабства «Альтернатива».

Волонтёры организации получили сообщение от женщины, чей муж, пропавший некоторое время назад, позвонил ей и рассказал, что его удерживают в селе Ровно, расположенном в Белёвском районе. Когда волонтёры вместе с полицейскими приехали на место, они обнаружили яблоневые сады и людей, занятых работой.

Местная цыганка уверяла, что все трудятся там по доброй воле, и предоставила записи от сотрудников. Однако среди них нашлись десять человек, которые попросили помочь им выбраться.

Волонтёр «Альтернативы» доставил их в Москву. Выяснилось, что всех заманили на работу обещанием быстрого заработка, а затем вывезли в Ровно, где заставляли работать бесплатно, применяя насилие и алкоголь.

Среди освобождённых оказались двое строителей из Перми.

«Организация, где они трудились, приняла решение временно прекратить работы. Всем купили билеты до дома и перечислили по 5 тыс. руб. на дорогу. Эти двое пермяков деньги прогуляли и опоздали на поезд. На перекладных добрались до Москвы, где и попали в руки цыган», — объяснили «АиФ» в «Альтернативе».

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