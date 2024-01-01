Михаил Жужгов из Пермского края завоевал Кубок России по автокроссу Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Автогонщик Михаил Жужгов из Прикамья одержал победу в категории Д2Н в финале Кубка России по автокроссу, который проходил в Новокузнецке. В этой категории представлены легковые автомобили ВАЗ с передним приводом и двигателями объёмом до 1600 куб. см. Михаил смог успешно конкурировать с 22 сильными пилотами из разных регионов России. Кроме того, он стал трёхкратным чемпионом России по автокроссу, что было официально подтверждено Российской автомобильной федерацией. Об этом сообщили в министерстве спорта края.

«В этом сезоне, в отличие от прошлых, я выиграл все этапы чемпионата. Так получилось благодаря общей работе команды, технической и психологической подготовке. Чемпионат 2025 года стартует в феврале, и я надеюсь подойти к нему в должной форме и настроем на продолжение победной серии», — рассказал Михаил Жужгов.

С 2022 года Михаил выступает в соревнованиях при поддержке Краснокамского ремонтно-механического завода. Свой первый титул чемпиона он завоевал в том же году в 17 лет, став самым молодым чемпионом в истории автокросса.

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