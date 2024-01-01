Вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах прошли уже около тысячи жителей Прикамья До конца недели пункты будут работать в Перми, Очёре и Красновишерске Поделиться Твитнуть

За две недели работы мобильных пунктов вакцинации в Пермском крае иммунизацию от гриппа в них успели пройти около тысячи человек, об этом сообщили в минздраве региона.

На этой неделе в Прикамье будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации. Два из них уже принимали желающих сделать прививку 1 октября: в Красновишерске, в местном ДК, и в п. Нефтяники Красновишерского округа, в здании клуба.

В четверг, 3 октября, пункт вакцинации будет работать в ТЦ «Крепар» в Красновишерске, 3-4 октября — у Ротонды в парке им. Горького в Перми, 4 октября — в ТЦ «Караван» в Очёре, 4-5 октября — в пермском ТРК «Спешиlove». Часы работы указаны на рисунке.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр.





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