Алёна Бронникова Жителей Перми предупреждают о распространении опасного сорняка Пыльца амброзии может вызвать анафилактический шок или отёк Квинке Поделиться Твитнуть

Фото: группа "МКУ «Городское зеленое строительство» г.Пермь" ВКонтакте

Жителей Заостровки и Индустриального района Перми предупреждают о распространении одного из самых вредоносных и опасных сорняков - амброзии полыннолистной, пыльца которого может вызвать сильную аллергию вплоть до анафилактического шока или отёка Квинке.

«В Пермь проник зелёный агрессор. Расселился на овощном рынке в Заостровке, на участках на ул. Мира у домов 14-20, ул. Советской Армии около ул. Мира, 25, 27 б, в, г, ул. Чайковского от Советской Армии до Стахановской. Есть захваченные участки и в Черняевском лесу», — сообщает «Горзеленстрой».

По информации экспертов, родиной амброзии является американский континент, а на территорию СССР растение попало 1960—1970-х годах из Крыма. В южных районах России цветение растения начинается в конце июля-начале августа и продолжается до октября, количество заболевших поллинозом в это время увеличивается на 40%. В воздухе Москвы осенью фиксируется концентрация пыльцы от 8 до 15 пыльцевых зёрен на 1 куб. м, а аллергическая реакция наступает при концентрации 4 пыльцевых зёрен на куб. м.

Высота амброзии может достигать 180 см, глубина проникновения корня в почву — до 4 м, может давать до 40 тыс. семян. Растение переносит затопление, при скашивании даёт ещё больше побегов, вытесняет естественную флору, на сельскохозяйственных землях снижает урожайность культурных растений.

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