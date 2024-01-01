Алёна Бронникова Пермяк решил отдохнуть в командировке и потерял 1,5 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края лишился крупной суммы денег, решив отдохнуть в командировке. Как сообщает краевое УМВД, мужчина потерял 1,5 млн руб., введя данные банковской карты на сайте интим-услуг.

«Потерпевший, находясь в командировке, зарегистрировался на сайте интим-услуг, ввёл данные своей банковской карты и внёс предоплату в размере 12 тыс. руб. Через некоторое время на телефон мужчины стали приходить уведомления о списании денежных средств», — рассказали в ведомстве.

Сумма была списана частями, всего было проведено 17 банковских операций. Полиция возбудила уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета». В данный момент ведётся расследование.

В ведомстве рекомендуют избегать регистрации на сомнительных сайтах, требующих ввода персональных данных и реквизитов банковских карт. Чтобы не стать жертвой мошенников не стоит также переходить по неизвестным ссылкам.

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