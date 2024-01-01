В Пермском крае похоронят участника СВО Максима Маркова Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб Максим Марков из Кудымкара. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Максим Марков родился 18 декабря 1985 года в Кудымкаре. Окончив 9 классов в местной школе №5, он продолжил учёбу в лесо-технической школе Кудымкара, где получил профессию механик-водитель.

Мужчина служил в рядах вооруженных сил РФ в строительных войсках. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Администрация Кудымкарского муниципального округа выразила соболезнования всем родными и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 2 октября в Кудымкаре на ул. Большевистская, 6 с 10:00. Прощальный митинг запланирован на ул. Центральной, 1 — прощальный зал возле городского кладбища.

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