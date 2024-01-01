Алёна Бронникова С начала года в федеральный бюджет из Прикамья поступило 976 млрд рублей налогов По сравнению с прошлым годом показатель увеличился почти в два раза Поделиться Твитнуть

В консолидированный бюджет РФ из Пермского края за восемь месяцев 2024 года поступило 976 млрд руб. Это в 1,9 раза больше, чем за АППГ. Поступления в федеральный бюджет выросли в 2,3 раза. Такие данные приводит пресс-служба краевого УФНС.

«По поступлениям в федеральный бюджет Пермский край занимает первое место в поступлениях ПФО, а по объёму налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ регион занимает второе место в поступлениях ПФО с долей поступлений 20%. В консолидированный бюджет РФ в целом поступило 976 млрд руб., с ростом к уровню аналогичного периода 2023 года на 468,6 млрд руб., или в 1,9 раза», — отмечают в ведомстве.

Страховые взносы превысили прошлогодние показатели на 34,7%. Положительная динамика наблюдается и по налоговым поступлениям. Так, доходы по НДПИ выросли в 2,6 раза, НДД от добычи углеводородного сырья — в 6,7 раза, НДФЛ — на 29,9%, НДС — на 17,5%.

Отмечается снижение задолженности по платежам в процедурах банкротства на 1,4 млрд руб. относительно начала года до 6,5 млрд руб. Поступления составили 2,2 млрд руб., что выше в 1,8 раза АППГ. От общей суммы 34,6% составили поступления согласительных процедур — 743 млн руб.

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