По улицам Перми прошли актёры театра «У Моста» в костюмах из разных спектаклей Парад был посвящён фестивалю «Пермская фантасмагория» Поделиться Твитнуть

фото: Павел Герасимов

В понедельник, 30 сентября, по улицам Перми «прогулялись» актёры в ярких костюмах из разных спектаклей. В преддверии фестиваля «Пермская фантасмагория» (16+), который пройдёт с 1 по 7 октября, театр «У Моста» устроил на улицах города праздничный парад.

Стартовало шествие от театра «У Моста», на первой остановке у Театра-Театра артисты станцевали грузинские танцы, у Дома актёра исполнили армянский танец «Кочари» из спектакля «Храбрый Назар» (12+). Следующей точкой стало место у отеля «Урал» — там «мостовцы» били в огромные бубны, пели и имитировали старинные русские языческие обряды из спектакля «Духи-хранители» (12+). На площади у кинотеатра «Кристалл» актёры показали сражение на шпагах. В финале парада, у Театра кукол, артисты воссоздали сцену бала Воланда из спектакля «Мастер и Маргарита» (16+).

Фестиваль «Пермская фантасмагория» торжественно откроется 1 октября в 19.00. В конкурсной программе — 15 спектаклей по произведениям самых мистических авторов: Гоголя, Булгакова, Достоевского, Куприна, Бэтти и др.

Вне конкурса будут показаны легендарные спектакли театра «У Моста»: «Вий» (12+) и «Женитьба. Фантасмагория» (12+) Гоголя, «Мастер и Маргарита» (16+) Булгакова, «Сирано де Бержерак» (12+) Ростана, «Зверь» (12+) Гиндина, Синакевича.

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

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