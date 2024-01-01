В Прикамье мать пострадавшего на уроке физкультуры ребёнка взыскала со школы 95 тысяч рублей Проверка показала нарушение требований техники безопасности во время занятия Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В п. Пашия Горнозаводского округа школьница во время урока физкультуры получила травму от удара мячом по голове. Мама девочки обратилась с иском суд, потребовав от школы компенсацию морального вреда в 95 тыс. руб.

Как сообщается в решении на сайте Чусовского горского суда, судебный орган встал на сторону потерпевшей и обязал руководство школы выплатить заявленную в иске сумму.

В материалах дела говорится, что инцидент случился на уроке физкультуры, когда второклассница получила травму от удара мячом о голову. По мнению мамы школьницы, образовательное учреждение ненадлежащим образом обеспечило безопасное пребывание её ребёнка на территории школы.

После иска в суд в образовательном учреждении прошла служебная проверка, в ходе которой были установлены нарушения требований техники безопасности.

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