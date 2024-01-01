В Прикамье осудили бывшего надзирателя колонии под Соликамском За наркотики и мелкую взятку экс-сотрудника ГУФСИН приговорили к девяти годам Поделиться Твитнуть

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В Соликамске бывшего сотрудника ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и мелком взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, с июля по октябрь 2023 года сотрудник колонии, работая младшим инспектором в ИК-9, неоднократно получал мелкие взятки в общей сумме более 50 тыс. руб. через посредника. Деньги ему платили за пронос на территорию исправительного учреждения запрещённых предметов.

Кроме того, в октябре 2023 года он получил от одного из осуждённых очередную мелкую взятку за пронос в колонию наркотиков. Злоумышленник приобрёл для осуждённого наркотики массой более 40 г, что является крупным размером. После этого его задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил бывшего сотрудника колонии к девяти годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника во взяточничестве были выделены в отдельное производство.

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