Журналиста Артёма Казина похоронили в Перми Ему было всего 44 года Поделиться Твитнуть

Артему было всего 44 года. Фото: личная страница Артема Казина в ВК.

Прощание с журналистом Артёмом Казиным состоялось сегодня, 1 октября, в большом зале на Старцева, 61 в Перми.

«Тёма, Тёма... Я ведь знал его ещё школьником, он когда-то писал у меня работу, потом учился на истфаке, ездил в экспедиции… В последнее время мы не часто виделись, но изредка созванивались и еще реже переписывались. Тёму судьба бросала из стороны в сторону: кто знает, тот знает. На последнее письмо я ему не ответил. Замотался. Не успел. Не посчитал важным быстро отреагировать. Еще один узелочек на совести», — пишет в своих соцсетях историк Григорий Головчанский.

Он приводит последнее письмо, которое Артем Казин написал ему. Артём пишет в нём про Чусовское озеро, куда бы хотел в экспедицию, чтобы снять фильм.





«Тянет снять что-нибудь из разряда «загадочные озера Пермского края». Чусовское, обязательно Адово и Дурняховская котловина в Добрянском районе, да и список можно расширить. Но пока времени нету. Шас на о. Новая Земля, участвуем в проекте Роснефти, по бурению дырок в земле...»





Но его мечтам не суждено было сбыться. Артём Казин, напомним, умер во сне 27 сентября. Он долгое время работал корреспондентом ГТРК «Пермь».





Коллеги собрали фрагменты из подготовленных им телесюжетов и опубликовали трогательный видеоролик.





«Казин-Казин, мы же с девочками почти выбрали платья, чтобы сходить с тобой в ресторан, как со своей вахты вернёшься. А вообще, Артемий, ты легенда — для всей нашей редакции и многих-многих зрителей. Это, кстати, следом за тобой мы все ломанулись прыгать с парашютами, писать всякие экстрим-стендапы и т.п… Мы привыкли с тобой хохотать и доставать тебя всякими девчачьими темами, но всегда знали, какой ты глубокий, умный и увлечённый человек, как сильно любишь Сеню и как тебе важно быть хорошим папой…», — пишет журналист Лариса Стрельникова.





«Талантливый, неугомонный, готовый на всё — лететь, плыть, копать, мчатся на лопате с горы. Весельчак, вечный авантюрист и просто хороший человек. С тобой всегда было легко и интересно. Прощай, легенда! Светлая память. Вечно молодой, вечно Казин!» — приносит соболезнования коллега Роман Новиков.





Артём также работал пресс-секретарем Минсоцразвития Прикамья, а в 2022 году ездил журналистом в зону СВО.

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