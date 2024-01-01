В Пермском крае появится производство осей для автомобильных прицепов Лысьвенское предприятие получит льготный заём Поделиться Твитнуть

фото: ФРП

Предприятие «СпецАвтоПрицеп» из Лысьвы, расположенное в Пермском крае, получит льготное финансирование в размере 190 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) для создания собственного производства осей для автомобильных и тракторных прицепов в рамках программы «Автокомпоненты». Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

Общая стоимость проекта составляет 280 млн руб.

Ранее компания использовала итальянские оси, а весной 2024 года разработала и протестировала свою первую пробную ось. Выделенные средства будут направлены на закупку современного оборудования.

Льготный заём в размере 190 млн руб., который был предоставлен производителю прицепов, стал для фонда юбилейным 1700-ым, отметил директор ФРП Роман Петруца.

Генеральный директор ООО «СпецАвтоПрицеп» Константин Дегтярев сообщил, что благодаря займу удастся увеличить объём производства в 1,8 раза до 4,7 тыс. прицепов в год.

Новая продукция будет выгодно выделяться легкостью оси и усовершенствованной системой регулировки. Проект создаст не менее 19 рабочих мест.

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