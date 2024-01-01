В Прикамье спикером думы Берёзовского округа вновь стал газовик Депутаты выбрали председателем Михаила Титова Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Березовского муниципального округа 1 октября выбрали председателем представителя «Газпрома» Михаила Титова.

По данным телеграм-канала «На местах», новый спикер думы работает начальником Службы пожарной охраны Кунгурского ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Михаил Титов родился в 1975 году. В этом году он участвовал в выборах в депутаты Берёзовского муниципального округа от «Единой России» по одномандатному округу №4.

Его предшественником на посту спикера местной думы был также газовик — начальник культурно-спортивного комплекса Кунгурского ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Патласов.

Отметим, массовое обновление спикеров местных дум в Прикамье началось во второй половине сентября.

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