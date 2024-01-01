Бывший министр спорта Прикамья Олег Глызин возглавил строительную компанию Поделиться Твитнуть

Олег Глызин

Сергей Федосеев

Бывший министр спорта Пермского края и экс-руководитель спорткомплекса «Прикамье» Олег Глызин нашёл новую работу в компании «Инвест-Инжиниринг», которая принадлежит Сергею Прохорову, ранее занимавшему пост депутата заксобрания Пермского края. Глызин назначен директором данной организации 23 сентября. «Инвест-Инжиниринг» ориентируется на строительство жилых и нежилых объектов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Глызин возглавлял министерство физической культуры и спорта в Пермском крае с 2017 по 2018 год, а до этого руководил Кировским районом города. В начале 2022 года он начал заниматься спорткомплексом «Прикамье», но 20 сентября его пост заняла Вера Онькова.

Компания «Инвест-Инжиниринг» была основана в 2004 году и полностью принадлежит Сергею Прохорову, который также управляет рыбинским заводом «Волмаг» в Ярославской области. Кроме того, бизнесмен владеет ООО УК «Союз» и яхт-клубом «Кабельщик».

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