Улицу в Перми назовут в честь погибшего на СВО военного пенсионера-добровольца Александр Городилов погиб под Артёмовском в прошлом году Поделиться Твитнуть

Одну из улиц в Мотовилихинском районе Перми назовут в честь Александра Городилова, военнослужащего, который погиб на СВО 2023 году. Такое решение 30 сентября приняли члены городского Общественного совета по топонимике. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин, не уточнив, где конкретно расположена эта улица.

Ещё одним решением Совета по топонимики стало одобрение предложения установить мемориальную доску имени Галины Федоровны Иконниковой на фасаде лицея № 4 по ул. Танкистов, 56. Галина Иконникова была основателем и первым директором этого учебного заведения, Народным учителем РФ, заслуженным учителем РФ и отличником народного просвещения.

Александр Городилов родился 23 ноября 1982 года. Он был выпускником МАОУ «Пермская кадетская школа № 1» имени А.В. Суворова. Затем служил в спецподразделении отряда быстрого реагирования (СОБР) и спецподразделение МВД России «Гром». После выхода со службы он занимался благотворительной и общественной деятельностью

Когда началась спецоперация, поехал туда добровольцем. На СВО он был инструктором по подготовке, а в дальнейшем - командиром штурмового отряда. Александр Городилов погиб во время боя за Артёмовск (Бахмут) 28 февраля 2023 года. Впоследствии его посмертно наградили «Орденом Мужества».

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