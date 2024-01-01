В Пермском крае реализуется более 30 проектов АПК Самый крупный из них — строительство молочного товарного комплекса в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Минагро

В 2024 году в Пермском крае реализуется более 30 инвестиционных проектов. Основными направления проектов являются растениеводство, молочное скотоводство, мясное животноводство и птицеводство. Самым крупный инвестиционный проект 2024 года является строительство молочного товарного комплекса на 3700 голов в Верещагинском районе. Первый этап данного проекта введён в эксплуатацию в марте 2024 года.

В 2023 году было просубсидировано 40 инвестиционных проектов. Например, такими проектами выступили «Роботизированная ферма на 220 голов» в Нытвенском городском округе, «Строительство телятника на 240 голов» в Большесосновском муниципальном округе и другие.

По итогам инвестиционных проектов в 2023 году Пермском крае построено и реконструировано молочных ферм на 7451 голов с продуктивностью 47 тыс. тонн, а также прирост мощности для переработки и хранения зерна на 12,9 тыс. тонн.

Отметим, поддержка инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса региона является одним из приоритетов развития отрасли в регионе.

Для аграриев Пермского края действует более 30 мер поддержки. Средний бизнес может воспользоваться господдержкой по различным направления, например, заявившись на субсидии за ввод неиспользованных сельхозземель в оборот, минеральных удобрений и так далее.

Консультации по любым формам господдержки аграрии могут получить в ГКУ «Центр развития агробизнеса».

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