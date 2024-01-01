Реготделение «Единой России» выступило партнёром двух краевых спортивных фестивалей Мероприятия по греко-римской и вольной борьбе прошли в Перми Поделиться Твитнуть

Порядка 600 участников из 10 территорий Пермского края приняли участие в масштабном краевом спортивном мероприятии по греко-римской и вольной борьбе «Борьба в школу» и «Юность России». Мероприятия проходили в Перми на площадке Центра спортивной подготовки «Энергия» и стали официальным открытием нового зала борьбы

Напомним, в Центре спортивной подготовки «Энергия» открыто новое направление — греко-римская борьба. Здесь появился новый зал для этого вида спорта и увеличено количество бесплатных мест для занятий борьбой.

Спортсменов, тренерский состав и болельщиков приветствовали депутат Государственной Думы РФ, председатель «Федерации вольной борьбы Пермского края» Игорь Шубин, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, депутат Законодательного Собрания Пермского края, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте, двукратный чемпион Европы, чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Третьяков, заместитель секретаря реготделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Василий Кузнецов, исполнительный директор Пермского филиала «Российского союза боевых искусств» Владимир Любровских.

Победители соревнований вошли в состав сборных Пермского края и примут участие во всероссийских финалах турниров «Борьба в школу» и «Юность России».

Все призёры были награждены медалями и грамотами, которые подготовило реготделение партии.

В рамках мероприятия состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве «Федерации спортивной борьбы Пермского края» и Пермского филиала «Российского союза боевых искусств».

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