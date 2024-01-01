В Добрянском округе Пермского края завершается благоустройство двух общественных территорий В рамках нацпроекта у жителей появятся новые скверы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Добрянке и Полазне завершается благоустройство сквера им. П.М. Пелиха и Инженерного сквера. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Этот федеральный проект способствует трансформации общественных территорий. В его рамках проводятся работы по модернизации и строительству жилых комплексов, улучшению городской инфраструктуры, создаются комфортные зоны отдыха и развлечений, отмечал ранее глава региона Дмитрий Махонин.

На сегодняшний день уже полностью завершены работы по созданию Инженерного сквера в Полазне, который организовали месте пустыря по ул. Больничной. Подрядчик сделал площадки для отдыха и озеленение, смонтировал декоративное уличное освещение и видеокамеры, установил арт-объект «Фиксик» и батуты, рассказали краевом министерстве ЖКХ и благоустройства.

Фото: пресс-служба краевого правительства

По данным местных властей, в Добрянке завершается также первый этап благоустройства сквера им. П.М. Пелиха, который находится по ул. Ветеранов войны. Жители выбрали дизайн-проект этого объекта. В верхней части сквера специалисты обустроили пешеходные дорожки, площадку для отдыха, благоустроили подходы к роднику. Также смонтировано наружное освещение.

В 2025 году обновление сквера им. П.М. Пелиха продолжится: подрядчик займётся его нижней части, где планируется организовать автомобильную парковку, пешеходные дорожки и места для отдыха. Помимо этого, в рамках проекта обновления сквера «Белкин лес» в Полазне планируется обустроить площадки для отдыха.

Как отметил глава министерства ЖКХ Артём Балахнин, благодаря участию в голосовании каждый может выразить свое отношение к дизайн-проекту.

«Все вместе мы определяем внешний вид сквера, парка, набережной, а также наличие архитектурных элементов, зеленых насаждений», – отметил чиновник.

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