В Перми тренер отсудил у школы олимпийского резерва более 500 тысяч рублей Преподавателя незаконно уволили, но он смог восстановиться в должности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

По решению Орджоникидзевского районного суда Перми тренеру-преподавателю «Спортивной школы олимпийского резерва» выплатили более 500 тыс. руб. после того, как он оспорил в суде приказ о наложении дисциплинарного взыскания и приказ об увольнении. Эти решения были признаны незаконными, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на судебный орган.

Ранее спортшкола за отсутствие на рабочем месте в определённые даты и часы наложила на тренера дисциплинарное взыскание в виде «замечания», а в дальнейшем по приказу работодателя мужчину уволили на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей без уважительных причин.

Преподаватель посчитал приказы и наложенные взыскания незаконными и обратился в суд, потребовав восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также взыскать в счёт компенсации морального вреда 500 тыс. руб.

Спортшкола не смогла оспорить в суде исковые требования, и увольнение тренера-преподавателя было признано судом незаконным. В итоге его восстановили в прежней должности, а с работодателя в пользу работника взыскали компенсацию за время вынужденного прогула в размере 507 687 руб. 50 коп., а также 20 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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