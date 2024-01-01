Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской филармонии симфонический сезон открывается одновременно с Органным фестивалем В октябре в Перми выступят оркестры из Уфы и Новосибирска Поделиться Твитнуть

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова

Пермская краевая филармония

В начале октября в Большой зале Пермской филармонии состоятся первые большие симфонические концерты нового сезона: Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова будет играть здесь два вечера подряд.

7 октября прозвучит музыка из кинофильмов (6 +) — «Гарри Поттера», «Титаника», «Пиратов Карибского моря», «Звёздных войн», «Игры престолов» и других популярных кинофраншиз. На следующий день, 8 октября, оркестр Республики Башкортостан исполнит произведения Сезара Франка, Камиля Сен-Санса и Густава Холста. Этот концерт откроет первый из ежегодных филармонических фестивалей — Международный фестиваль органной музыки (6+). Партию органа в симфонии Сен-Санса и в хорале Франка исполнит Владислав Муртазин.

Органный фестиваль в этом году пройдёт в экспериментальном формате: традиционно на протяжении двух десятилетий он проводился в начале ноября и проходил десять дней, нынче же событие продлится почти месяц — с 8 октября по 6 ноября. До сих пор фестиваль был музыкальным интенсивом: концерты проходили каждый день, причём зачастую — по два, а то и по три в день. Сейчас расписание фестивальных событий становится более свободным.

В концертах фестиваля примут участие органисты из Казахстана, Испании, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга, Уфы и Перми. Вместе с ними выступят «Креатив-квартет» (Екатеринбург), валторнист Аркадий Шилклопер, саксофонистка Серафима Верхолат, исполнитель на башкирском курае Ильнур Хайруллин, артист Пермского Театра-Театра Альберт Макаров, художник песочной анимации Елена Полторацкая и другие артисты.

Что же касается симфонического сезона, то его события продолжатся уже 23 октября, когда в Большом зале филармонии выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под руководством дирижёра Димитриса Ботиниса (6 +) с произведениями Александра Чайковского, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Во Втором фортепианном концерте Рахманинова будет солировать один из самых популярных пианистов России Филипп Копачевский.

Любителям симфонической музыки в наступившем филармоническом сезоне предстоят ещё две встречи с лучшими оркестрами России: 14 января — с Государственным академическим симфоническим оркестром России под руководством дирижёра Дмитрия Синьковского (6 +), на концерте будут исполнены Седьмая («Ленинградская») симфония Шостаковича и «Болеро» Равеля; а 19 марта — с Государственным академическим большим симфоническим оркестром им. Чайковского, который во главе со своим неизменным руководителем Владимиром Федосеевым будет играть произведения Петра Ильича Чайковского, Александра Чайковского, Александра Бородина и Сергея Прокофьева (6 +).





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