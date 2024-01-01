Чайковское музыкальное училище в Прикамье получило новые инструменты В учреждении появились шесть новых фортепиано и пять роялей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

В Чайковском музыкальном училище за счёт финансирования из краевого бюджета укомплектованы все классы специальности «Фортепиано», а также класс скрипки и большой хоровой класс. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта.

«Для студентов училища очень важно играть на качественных инструментах. Для преподавателей училища новые инструменты — это прекрасный звук и возможность качественного обучения. Для студентов — это, прежде всего, мотивация к познанию музыки, овладению навыками игры», — рассказали в ведомстве.

В краевом минкульте уточняют: с 2022 по 2024 годы на покупку музыкальных инструментов, учебного оборудования, приобретения концертных костюмов и мебели в регионе краевые власти выделили 250,5 млн руб.

Отметим, студенты Чайковского музыкального училища регулярно участвуют в культурной жизни региона. Они выступают на одной сцене с ведущим театральными коллективами, профессиональными музыкантами и исполнителями.

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