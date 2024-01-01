В Пермском крае прошли тренировки по прыжкам с парашютом на лес Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиапожарные СГБУ «Пермский лесопожарный центр» оттачивали свои навыки во время тренировочных прыжков.

Воздушные тренировки парашютистов-пожарных СГБУ «Пермский лесопожарный центр» являются важнейшей частью подготовки к работе во время пожароопасного сезона.

Проведена воздушная тренировка по прыжкам с парашютом с самолёта АН-2 «На лес» в снаряжении парашютиста-пожарного (СПП-З) в Гайнском и Ныробском авиаотделениях.

По результатам теоретической и практической подготовки допущены к выполнению производственных прыжков 29 парашютистов-пожарных, всего совершено 198 прыжков «на лес».

«Подобная тренировка является важным этапом подготовки в целях защиты парашютистов-пожарных от травматических повреждений и ушибов вследствие ударов о стволы и сучья деревьев при высадке на лес», — сказал старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы спецподразделения «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Василий Чугин.

Парашютистов и десантников-пожарных готовят по специальным программам. При обучении основное внимание уделяют физической подготовке, технике безопасности, стратегии, укладке парашютных систем, тактике и технике тушения пожаров, практической работе бензопилами, мотопомпами, ручным инструментом, ранцевым (лесным) огнетушителем, ориентированию в лесу, технике выполнения прыжков с парашютом на ограниченные площадки и спуску с вертолётов на спусковых устройствах и т.д.

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