В Перми суд восстановил в должности тренера школы олимпийского резерва Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес решение о восстановлении на работе тренера-преподавателя, который оспаривал своё увольнение из школы олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Тренер подал иск против «Спортивной школы олимпийского резерва», требуя признать неправомерным приказ о дисциплинарном взыскании, а также указать, что увольнение является незаконным. Он также потребовал восстановления на работе, выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Как удалось выяснить, причиной увольнения стало отсутствие тренера на рабочем месте в определённые дни и часы. Работодатель применил к нему дисциплинарное взыскание и уволил за неоднократное невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. Тренер через суд добивался восстановления, компенсации за вынужденный прогул и морального ущерба в размере 500 тыс. руб.

Суд установил, что работодатель не смог обосновать нарушения со стороны тренера. В результате приказы о дисциплинарном взыскании и увольнении были признаны незаконными. Суд восстановил тренера в должности и обязал выплатить компенсацию за вынужденный прогул в размере 507,7 тыс. руб.

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