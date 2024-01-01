Повар-мигрнат домогался девочек в пермском кафе Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Кадр с видео тг-канала "Многонационал"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых мигрантом в отношении несовершеннолетних в Пермском крае.

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Перми приезжий повар будто бы домогался девочек в кафе быстрого питания. Он якобы показывал им на своём телефоне видео непристойного содержания, предлагал интимные услуги и пр.

Отмечается, что случай произошёл в точке общепита по продаже шаурмы в Закамске. Позднее было распространено видео, на котором повар извиняется за свой поступок. На кадрах он признаёт, что показывал посетительницам видеоролик порнографического содержания, но и только. «Больше такого не будет», — говорит мужчина.

Ранее Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту была начата процессуальная проверка.

Руководитель пермского следкома Денис Головкин готовит доклад председателю СК об установленных обстоятельствах происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.