Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 8,9% Но темпы постепенно снижаются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае сохраняется выше прошлогодних значений. В январе-августе 2024 года он вырос на 8,9% по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

В августе 2024 года по сравнению с августом 2023-го индекс промпроизводства составил 102%, по сравнению с июлем 2024-го — 98,7%.

Наиболее интенсивный рост в течение восьми месяцев по-прежнему фиксируется в обеспечении электрической энергией, газом и паром — показатель увеличился на 18,8% по сравнению с АППГ. При этом относительно августа прошлого года рост составил 24,7%.

В обрабатывающих производствах зафиксировано повышение на 13,9% при сравнении данных за январь-август 2024 и 2023 годов. Относительно тех же критериев в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост составил 1,1%, в добыче полезных ископаемых — 1,6%.

В сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов объёмы выросли более чем в два раза (+115,4%), в полиграфии и копировании носителей информации — на 39,4%, в производстве кожи и изделий из кожи — на 32%.

Снижение индекса за восемь месяцев произошло в производстве прочих полезных ископаемых — на 19,7%, электрического оборудования — на 13,9%, напитков — на 9,2%, в металлургическом производстве (—8,1%).

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